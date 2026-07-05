Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mobil Bilim Festivali 'MobilFest 2026', Orhaneli 9 Eylül Meydanı'nda Bursalılara eğlenceli ve bilim dolu bir gece yaşattı.

Her yaştan insanın katılarak büyük ilgi gösterdiği festival, deneyim alanları ve sahne etkinlikleri ile dolu dolu geçti. Sanal gerçeklik ve kodlama deneyim alanı, mikroskop gözlemi, bilim gösterimi, 'roketini fırlat' aile etkinliği, kahoot bilgi yarışması, gökyüzü gözlemi ve anlatımı ile Orhanelililer hem eğlendi hem öğrendi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar yaşadıkları bilimsel deneyimden duydukları memnuniyeti dile getirerek Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.