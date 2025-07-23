TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve komisyon üyesi milletvekilleri ile birlikte bir dizi ziyaretler kapsamında Bulgaristan’a gitti.

Salman ve beraberindeki heyet Bulgaristan’da önce Türkiye Sofya Büyükelçisi Mehmet Saik Uyanık’ı ziyaret etti.

Akabinde heyet, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Georg Georgiev, Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ve beraberlerindeki heyet ile bir araya geldi.



Sosyal medya hesabından ziyaretlerle ilgili bir açıklama paylaşan Salman, şu ifadeleri kullandı:

“Bulgaristan. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sn. Hulusi Akar ve komisyon üyesi milletvekillerimizle birlikte; Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sn. Georg Georgiev, Savunma Bakanı Sn. Atanas Zapryanov ve beraberlerindeki heyet ile bir araya gelerek, savunma alanındaki ikili ilişkilerimizi ve bölgesel güvenlik konularını ele aldık. Görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”