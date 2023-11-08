Anayasa Mahkemesi (AYM), "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu içeren düzenlemeye ilişkin iptal başvurusunu kabul etmedi. Yüksek Mahkeme, 7418 sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesi ve Türk Ceza Kanunu'na eklenen 217/A maddeye yönelik itirazı ele aldı. AYM Genel Kurulu, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna verilen hapis cezasının iptal edilmesi talebini çoğunlukla reddetti.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."