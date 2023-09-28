Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali talebini oy birliği ile reddetti. Halk, ödenmeyen ikinci taksitin bedelini kasım ve ağustos aylarında ödeyecek.

Kahramanmaraş depremlerinin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne CHP itiraz etmiş, kararın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi motorlu taşıtlardan ek vergi alınmasını öngören düzenlemenin hem iptali hem de yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu inceledi.

Mahkeme, ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören Kanun hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Ağustos ayında ödenmeyen taksitle birlikte kasım ayında ödenmesi gereken ikinci taksit vatandaşlar tarafından ödenecek.

İKİ TAKSİT HALİNDE ÖDENMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ödemelerin ağustos ve kasım ayları olmak üzere iki taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.



Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşti.