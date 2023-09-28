Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG için sunulan özel taşıt kredisi faiz oranları bir kez daha yükseliyor. 2 Ekim itibarıyla, mevcut yüzde 1,59 olan faiz oranı yüzde 2,11'e çıkacak. Bu son faiz artışı, TOGG için sunulan özel taşıt kredilerinin üzerine gelmesi uzun sürmüyor.

Kamu bankaları, 2 Ekim itibarıyla TOGG'a özel taşıt kredisi faiz oranlarını bir kez daha artırıyor. Ağustos sonunda yüzde 0,99'dan yüzde 1,59'a yükselen faiz oranı, 2 Ekim'den itibaren yüzde 2,11'e çıkacak.

Bu faiz artışıyla birlikte, 820 bin TL kredi kullanacak olan bir kişi için 36 ay vadede aylık ödeme 32.518 TL'den 36.800 TL'ye, toplam ödeme ise 1 milyon 170 bin 622 TL'den 1 milyon 326 bin TL'ye yükselecek. Yani, son faiz artışıyla uzun menzilli TOGG T10X modeli için 820 bin TL kredi kullanacak olan bir kişi, aracı 156 bin TL daha fazla ödeyecek.

Bu arada, Ağustos sonunda teslim edilen TOGG sayısı 3,400 adede ulaşmıştı ve Eylül sonunda bu sayının 6,000 adedi bulması bekleniyor. Bu durum, kaparo verip bekleyen 14,000 kişinin de bu faiz artışından etkileneceğini gösteriyor.