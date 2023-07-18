7 Temmuz’da 18 bin 500 TL’ye ilana konulan kiralık dairenin, aynı hafta içinde fiyatı 2 bin TL yükseltilerek 20 bin 500 TL oldu. Bu duruma tepki gösteren Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, "Evet, serbest piyasa diyoruz ama bu kadar da serbest olmaması lazım" dedi.

Kocaeli’de son zamanlarda bazı ev sahipleri satılık ve kiralık konutlara yüksek miktarda zam yaptı. Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu ise özellikle konut kiralarının artışlarıyla ilgili ciddi problemler yaşandığını belirterek, internet portallarının denetlenmesi ve düzene girmesi gerektiğini söyledi. İnternet portallarında bir kişinin, istediği gün ve saatte, dilediği gibi ilana koyduğu evin fiyat artırabildiğini ifade eden Hacıoğlu, "Bu hafta içerisinde 18 bin TL’lik daire vardı. Bu daire 20 bin 500 TL’ye çıkmış. Yarın belki bin TL, 2 bin TL artırabilir. Evet, serbest piyasa diyoruz ama bu kadar da serbest olmaması lazım. Diyelim ki, aynı sitede sizin de, benim de evim var. Ben 15 bin TL’ye kiraya vermek istiyorum ama yan komşum 20 bin TL, 23 bin TL’ye çıktığında denge bozuluyor, pazar bozuluyor" dedi.