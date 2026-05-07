Kağıthane'de yaşadığı evde cansız bedeni bulunan İşte Benim Stilim yarışmacısı, 27 yaşındaki Ayşegül Eraslan'ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir boyuta geçildi.

Eraslan'ın evinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında parmak izi incelemesi yapıldı.

İncelemelerde evde 3 kişiye ait parmak izi bulunduğu ve izlerinin Eraslan'ın aile bireylerine ait olduğu ifade edildi.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Eraslana ait telefonlar da dosya kapsamında incelenecek. Cihazların önce parmak izi tespiti için Adli Tıp'a oradan da kriminal incelemeye alınacağı belirtildi.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLAR İLE ŞANTAJ İDDİASI

Aile avukatı Hasan Yılmaz, Ayşegül Eraslan'ın ölümünden önce tehdit edildiğini ve şantaja uğradığını düşündüklerini dile getirerek, "Ayşegül Eraslan'ın ölmeden önce tehdide uğradığına ilişkin somut deliller dosyada yer almaktadır. Buna ilişkin şüpheli şahıslar tespit edilmiştir ancak ne yazık ki henüz ifadeleri alınmamıştır. Müstehcen fotoğraflarına ilişkin şantaja uğradığına dair ailesinin sunduğu somut deliller bulunmaktadır. Buna rağmen şahsın kimliği belli olmasına rağmen ifadesinin alınmamış olması bizleri derinden üzmektedir” şeklinde konuştu.