Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen kaçak göçmen operasyonunda üç araç içinde kaçak 27 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde Ayvacık ilçesi Babakale köyü bölgesinde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 41 RE 198, 34 NN 6104 ve 10 FV 321 plakalı açlar içinde toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörler İ.C, S.D., E.Y. ve A.K. gözaltına alındı. Araçlar yed-i emin otoparkına çekildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 organizatör İ.C, S.D., E.Y. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan kaçak göçmenler ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.