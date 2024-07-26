Yazın gelmesiyle birlikte deniz ve havuz keyfi devam ederken, iyi temizlenmeyen havuzlardan pek çok hastalık bulaşabiliyor. Bu mevsimde dış kulak yolu enfeksiyonu ile çok sık karşılaştıklarını söyleyen Medicana Sağlık Grubu Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata, kulak ağrısı çekmemek için kalabalık havuzlara girmeden önce nasıl önlem alınması gerektiğini anlattı.

Dış kulak yolu enfeksiyonu, yüzmeyi seven kişilerde sık rastlanıldığı için ‘Yüzücü kulağı hastalığı’ olarak da adlandırılıyor. Yüzücü Kulağı hastalığının (external otitis), dış kulak kanalında meydana gelen şiddetli tahriş ve iltihaplanma durumu olduğunu buna bir enfeksiyonun da eşlik edebileceğini kaydeden Medicana Konya Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nurdoğan Ata, suyla uzun süreli temasta olan kişilerde riskin daha çok olduğunu ifade etti. Özellikle kalabalık havuzlarda daha dikkatli olunması gerektiğine değinen Doç. Dr. Nurdoğan Ata, şu bilgileri verdi:

“Havuza giren, her yaştan insanda yüzücü kulağı hastalığı görülebilir. Deniz suyu tuzlu olduğu için mikroplarla karşılaşmak daha az ihtimaldir. Havuzlar enfeksiyonları daha çok barındırır. Burada öncelik havuzların temiz olmasıdır.”

Yüzücü kulağı hastalığının ilk belirtilerinin genellikle kaşıntı ve ağrı olduğunu belirten Doç. Dr. Nurdoğan Ata, “Kulak ağrısı dayanılmaz seviyede olabilir. Yemek yerken, konuşurken bile ağrı olabilir. Kulakta tıkanıklık ve üzerine yatılamayacak şekilde şiddetli ağrı olabilir. Eğer tedavi edilmezse ağrı daha çok artar ve kulak şişer. Bu şişlik kulak kepçesine kadar belirgin şekilde görünebilir. Özellikle şeker hastalığı gibi kronik hastalığı olanlarda, enfeksiyon çok hızlı ilerler” dedi.

“Sağlıklı deriden enfeksiyon girmez”

Çoğu kimsenin önemsemediği bu enfeksiyon ilerlediğinde şiddetli ağrıya, kulakta tıkanıklığa, iltihaplı akıntıya, geçici işitme kaybına, hatta enfeksiyonun vücuda yayılmasına bile yol açabiliyor. Sağlıklı deriden enfeksiyon giremeyeceğini kaydeden Doç. Dr. Nurdoğan Ata, “Yüzücü kulağı hastalığında genellikle havuza giren kişilerin kulağında kir varsa kir suyla birlikte şişer ve kulağı tıkar. Kişi kiri çıkartmak için oynadığında cildi tahriş eder. Cilt çizildiğinde mikroplar için uygun bir geçiş yolu oluşur ve dış kulak yolu enfeksiyonu oluşur” ifadelerini kullandı.

Kulak ile ilgili hiçbir şikayeti olmayanların havuza ya da denize girerken, kulaklarını tıkamalarına gerek olmadığını söyleyen Doç. Dr. Nurdoğan Ata, çok sık kulak enfeksiyonu geçirenlere, kulağında mantar olanlara, kulak zarı delik olanlara silikon tıkaç kullanmalarını önerdi. Doç. Dr. Nurdoğan Ata, “Kulağında tüp olanlar için de, özellikle çocuklarda işitme kaybı nedeniyle tüp takıldıysa yine kulağa silikon tıkaç, üzerine de silikon bone takılarak yüzmelerini öneririz” dedi.

Yüzücü kulağı hastalığına yakalanmamak için önerilerde bulunan Doç. Dr. Nurdoğan Ata, şöyle devam etti: “Havuza veya denize her gidildiğinde kulak tıkanması yaşanıyorsa ve bu durum rahatsızlık verecek şekilde oluyorsa kişilerin muhakkak tatile gitmeden önce uzman bir hekime görünmesi gerekir. Enfeksiyonlardan korunmak için kulak kirinin temizlenip silikon tıkaç takılıp, üzerine de bone takılması gerekir. Kesinlikle havuza girdikten sonra kulak kaşınmamalıdır” diye konuştu.