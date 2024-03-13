Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen düzensiz göçmen botunda 54 kişi Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollardan geçmek isterken Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 29’u çocuk 54 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak haklarında idari işlemler başlatıldı.