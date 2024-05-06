Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 31 Mart seçimleri sırasında feshedilen Demokrat Parti İlçe Başkanlığı’na yörenin sevilen işadamlarından Hasan Otan atandı.

DP Milletvekili Haydar Altıntaş’tan görevlendirme yazısını alan Hasan Otan, ilçe teşkilatını oluşturabilmek için kolları sıvadı.

En kısa sürede DP Ayvalık İlçe Başkanlığı’nın yeni yönetimini resmen açıklayacaklarını vurgulayan ve daha öncesinde de ilçe başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Otan yaptığı ilk açıklamada, Türkiye’nin en güzel coğrafyasına sahip Ayvalık’ın ve ilçede yaşayanların sorunları ile yakinen ilgilenerek, sorunların ortadan kaldırılabilmesi için çalışmalara başlayacaklarını söyledi.