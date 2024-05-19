BÜYÜKORHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ARSA SATIŞ İLANI

İhale İlanı

Belediyemize ait bulunan Bayındır mahallesindeki 1 adet arsa ihale ile satışı yapılacaktır.

Ada no Parsel no m2 Muhammen Bedel Geçici Teminat

156 ada 38 parsel 1.319,51-m2 567.389,00.-TL 17.022,00.-TL

1- Arsanın muhammen bedeli yukarıda belirtilmiş olup, geçici teminatı muhammen bedelin % 3 dür.

2- İhale 28/05/2024 Salı günü, saat 14:00 da, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle Belediye Encümeni huzurunda toplantı salonunda yapılacaktır.

3- İstenen Belgeler;

Gerçek kişiler için

a) İmza Beyanı

b) Kimlik Fotokopisi

c) İkametgah Belgesi

d) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz

e) İhale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu

f) Borcu yoktur yazısı.

g) Vekaleten ihaleye girecekler için noterden alınmış vekaletname

Tüzel kişiler için

a) İstekliler veya tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişilerin Noter tasdikli vekaletnameleri ve yetkili olduklarına dair imza sirküleri,

b) Oda faaliyet belgeleri,

c) Vergi levhası,

d) Ticaret sicil gazetesi

e) Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz

f) İhale dosyasının satın alındığına dair dosya makbuzu

g) Borcu yoktur yazısı.

h) Kanuni ikametgah adres beyanı

4- Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Yazı İşlerinde görülebilir ve 100,00-TL bedelle satın alınabilir.

5- İsteklilerin ihaleye katılmak için 3. maddede istenilen belgeleri ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibraz etmeleri şarttır. 14/05/2024

İLAN OLUNUR

İrtibat Tel: 0 224 841 21 42