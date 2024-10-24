Antalya Turizm Fuarı 23-24-25 Ekim 2024 tarihlerinde, Türkiye'nin ve Akdeniz'in en verimli Turizm Fuarı olarak altıncı kez turizm sektörünün tüm dinamiklerini bir araya getirdi. Turizm Fuarı’nda, Ayvalık’ı Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği (AYTUGEB) temsil etti.BALIKESİR (İGFA) - Türk turizminin kalbi ATF24; 35 ülkeden 25 binin üzerinde turizm profesyonelini Antalya Expo Center'da konuk etti.

ATF Antalya Turizm Fuarı’na Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Genel Sekreteri ve Ayvalık Haliç Park Otel Genel Müdürü Ümit Özgültekin, Jollytur Yönetim Kurulu Başkanı ve Beylerbeyi Spor Kulübü Futbol Şube sorumlusu Mete Vardar, Tourexpi.com'un kurucusu Hüseyin Baraner, RTK Grup CEO'su Thomas Bösl ve Merketur sahibi Ekrem Dişci katıldı. Ayvalık heyeti fuar boyunca yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarının yanı sıra 2025 sezonu için olumlu görüşmeler gerçekleştirdi.

Ayvalık Turizm Geliştirme Birliği Genel Sekreteri Ümit Özgültekin, “Ayvalık Turizmine katkılarımızın olması ve iyi bir sezon dileğiyle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ayvalık 2024 yılında başarılı bir sezon geçirdi. Amacımız önümüzdeki 2025 yılı sezonunu da başarıyla tamamlamak. Olumlu görüşmeler ve bağlantılar yapıldı. Ayvalıklı turizmcilere hayır olsun. Fuar süresince, turizmin farklı dallarında geleceği şekillendiren önemli isimlerle ve uzmanlarla buluştuk. Sektörün önemli konularının gündeme geldiği bir platformlarda Ayvalık heyeti olarak yerimizi aldık” diye konuştu.

Fuarda Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve şair, yazar, sunucu, hikâye anlatıcısı Sunay Akın, sektörün önemli başlıklarını ATF24 sahnelerinde konuşma gerçekleştirdi.

Fuarın açılışına ATF Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı (K.K.T.C.) Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

