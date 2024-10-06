Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Anadolu Gençlik Derneği Ayvalık İlçe Temsilciliği, yaptıkları basın açıklamasıyla İsrail’e sert tepki gösterdi.

Ayvalık’ta Cumhuriyet Meydanı’nda; Anadolu Gençlik Derneği Ayvalık Temsilcisi Turgut Memiş’in öncülüğünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyeleri adına basın açıklamasını Ayvalık Temsilciliği Başkan Yardımcısı Bilal Şirin seslendirdi.

Onlarca yıldır emperyalist Batı’nın desteği ve işbirliği ile Filistin’de işgal ve soykırım yapan siyonist İsrail’in, son bir yıldır tüm dünyanın gözü önünde yakın tarihin en büyük katliamlarına imza attığını hatırlatan Bilal Şirin, “Okulları, hastaneleri, camileri bombalayan bu gözü dönmüş teröristler yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırmaktadır. Bu süreçte tüm savaş suçlarını işleyen, uluslar arası tüm hukuk kurallarını yok sayan siyonizme karşı maalesef ki somut adımlar atılmamıştır.” dedi.

Konuşmanın ardından basın açıklaması eylemi İsrail aleyhine atılan sloganlarla sona erdi.