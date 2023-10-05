Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) öğrencileri Erasmus+ projesi çerçevesinde Almanya’dan gelen öğrencileri ağırladı.

Ayvalık Anadolu Lisesi’nin gerçekleştirdiği ’’The Green Way-Together For One Goal’’ isimli Erasmus+ projesinin ilk ayağı tamamlandı. Proje dâhilinde, Ayvalık’ı ziyaret eden Almanya Hugo-Junkers Gymnasium okulu öğretmen ve öğrencileri ilçede bir dizi etkinliğe katıldı.

Almanyalı öğrenciler Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Efes-Kuşadası gezisine katıldı. Türk ve Alman öğrenciler daha sonra ise proje faaliyetlerinden biri olarak Ayvalık adalarını tanımak ve Ayvalık denizsel biyoçeşitliliğini araştırmak için denize açıldı. Ayvalık Anadolu Lisesi’nde düzenlenen çeşitli ders ve sempozyumlara katılan Alman öğrenci ve öğretmenler sürdürülebilir bir dünya için yeni proje fikirleri oluşturmayı da ihmal etmedi. Türk ve Alman öğrenciler proje faaliyetlerinin son etabında ise; önce Ayvalık zeytinin yolculuğunu izledikleri bir zeytinyağı fabrikasına ve akabinde de gelecek kuşaklara miras bırakmak üzere bir hatıra ormanı oluşturdu.

Ayvalık Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Aday, projenin ikinci ayağını gerçekleştirmek üzere Mayıs ayında okul bünyesindeki öğretmen ve öğrencilerinin Almanya’ya giderek, aynı ziyareti gerçekleştireceklerini söyledi.