Bilecik'te 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' kapsamında evlilik öncesi eğitim programı düzenlendi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde, evlilik kredisinden faydalanan çiftlere yönelik bilgilendirme yapıldı. Müdürlüğün Eğitim Birimi personeli Sosyolog Meltem Yavaş tarafından verilen eğitimde, sağlıklı iletişim, aile içi ilişkiler ve evlilik sürecine dair önemli konular ele alındı. Program kapsamında çiftlerin evlilik hayatına daha bilinçli ve hazırlıklı başlamalarının hedeflendiği belirtilirken, eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceği ifade edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, 'Evlilik öncesi eğitimlerle gençlerimizin daha sağlıklı ve bilinçli aileler kurmalarını destekliyoruz' dedi.