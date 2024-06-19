Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çöplükte başlayan yangın araziye sıçradı. Yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

Ayvalık ilçesi Sarımsaklı sahilleri yakınında bulunan çöplük arazide aşırı sıcak ve şiddetli rüzgar nedeniyle yangın çıktı. Yangın kısar sürede büyüyerek çevre arazilere sıçradı. Otluk arazide ilerleyen yangına Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne ait iki uçak bir helikopter ile havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de yangına müdahale çalışmalarına destek veriyor. Ekipler şiddetli rüzgara rağmen yangını kontrol altına almaya çalışıyor.