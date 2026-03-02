Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası bölgede yükselen tansiyona işaret ederek, ateşkes sağlanıncaya kadar diplomatik girişimlerin artırılacağını belirtti. Ekonomik ve jeopolitik risklere de dikkat çeken Erdoğan, “Bu yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alınmalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Ankara Teşkilatımız ile birlikte belediyelerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bizim temel misyonumuz vatandaşımızla birlikte olmaktır. Eğer yaraları sarabiliyorsak, dertlere derman olabiliyorsak, milletimizin hayır duasını alabiliyorsak, bulunduğumuz makamın hakkını verebiliyoruz demektir.

Görüyorum ki Ankara teşkilatımız da büyük bir samimiyetle şehrimizin her semtine, her mahallesine ve her hanesine ulaşmaya gayret ediyor. 'Gönülden Gönüle' projesiyle geçen Ramazan’da 150 bin haneye ve 500 bin vatandaşımıza ulaşan teşkilatımızın hizmetleri, her türlü takdire şayandır.

Çıkar amaçlı suç örgütlerinin vizyonsuzluğuna bakarak hızımızı düşüremeyiz. Koşturmaya devam edeceğiz, daha fazla kalbe dokunmaya devam edeceğiz. 86 milyon vatandaşımızı kucaklamaya devam edeceğiz.

"DÜNYANIN EN ZORLU BÖLGESİNDE YAŞIYORUZ"

Dünyanın en zorlu bölgesinde yaşıyoruz. Filistin meselesi 80 yıldır kanamaya devam ediyor. Katliamların ardından Gazzeli kardeşlerimiz hayata tutunmaya çalışıyor. Lübnan'daki istikrar ortamı tam olarak tesis edilemedi.

Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e uzanan geniş bölgemiz ardı arkası kesilmeyen krizlerle boğuşuyor. Tüm bunlara Cumartesi günü İran'a yapılan saldırılar eklendi. Çok sayıda İran'lı kardeşimiz hayatını kaybetti. İran halkının acısını paylaşıyoruz. Çatışmaların yükünü sivillerin, masum sabilerin çektiği bu acıyı görmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Taraflar arasındaki tansiyonun daha fazla tırmanmaması için bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle elimizden geleni yaptık. Diplomatik çözüm için çaba gösterdik.İsrail'in tahrikiyle çatışma çıktı.

ATEŞKES İÇİN TEMASLARIMIZ SÜRECEK

Ateşkes için temaslarımız sürecek. Biz sulhun tarafındayız, kan akmasın, gözyaşları dinsin, bölgemiz artık yıllardır hasretini çektiği kalıcı huzura kavuşsun istiyoruz. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te yanı başımızda çatışma, savaş görmek istemiyoruz. İran'ı hedef alan gayri hukuki saldırılarla ilgili tutumumuz bu yöndedir.

"YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLMELİ"

Ateşkes tesis edilene, bölgemizde tekrar sükunet hakim olana kadar her düzeyde temaslarımızı yoğunlaştıracağız. Önceliğimiz ateşkesin sağlanması ve diyalog kapısının açılması. Gerekli müdahalede bulunulmazsa çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi neticeleri olacaktır. Böyle bir sürecin ortaya çıkartacağı ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri kimse taşıyamaz. Bunun için yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi gerekiyor.

"BU FIRTINADAN DA ÜLKEMİZİ SELAMETLE ÇIKARACAĞIZ"

Bu fırtınadan da ülkemizi selametle çıkaracağız. Türkiye, güçlü dış politikasıyla, ekonomisiyle, askeri kapasitesiyle, güçlenmiş iç cephesiyle her türlü badirenin üstesinden alnının akıyla gelecektir. İstikbal Türkiye'nin.