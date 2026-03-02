Gözaltına alınan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can tutuklanarak cezaevine gönderildi, Ali Sarıyıldız hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

TANJU ÖZCAN'LA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINANLAR

Tanju Özcan ile birlikte gözaltına alınan isimler ise Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel, meclis üyeleri Mehmet Ağan, Buse Özkan, Sinan Pekcan ve Cahit Görüş, eski Zabıta Müdür Vekili Hakan Yılmaz, Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Yasin Bargaç, Encümen Başkanı Hüseyin Ekrem Serin olarak açıklandı.