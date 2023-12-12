Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimleri suç unsurlarına geçit vermiyor.
Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri aldıkları istihbari bilgilerle S.K. isimli şahsın adresinde gerçekleştirdikleri operasyonda, 2 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 27 adet 7.65 fişek, 43 adet 9 mm fişek, 18.90 gram esrar maddesi, 21 adet cinsel ürün, 7 kilo 600 gram nargile tütünü, 90 adet sigara kağıdı ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan S.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.