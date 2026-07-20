Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ali Çetinkaya Mahallesi son durak bölgesinde doğal gaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede eş zamanlı olarak kaldırım düzenleme ve imalatları da tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapının da hızla yenilendiğini belirterek, kent genelinde planlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Başkan Mesut Ergin, 'Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlaması için kaldırım imalatlarımızı tamamladık. Yol yapım çalışmalarımız ise bölgede ve devamındaki güzergâhlarda hızla sürüyor. Altyapısı tamamlanan her bölgede üstyapıyı da yenileyerek modern yolları, güvenli kaldırımları ve daha düzenli bir kent görünümünü mahallelerimize kazandırmayı sürdürüyoruz. Kentin farklı mahallelerinde altyapı yatırımlarının ardından üstyapı düzenlemelerine devam ederek hem ulaşım konforunu artırmayı hem de yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz' dedi.