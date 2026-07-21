Gram altın 6 bin 100 TL’den alınırken 6 bin 165 TL’den satılıyor.

22 ayar altının alış fiyatı 5 bin 576 TL, satış fiyatı ise 5 bin 763 TL olarak açıklandı. 14 ayar altın 3 bin 342 TL’den alınırken 4 bin 498 TL’den satışa sunuluyor.

Çeyrek altın 9 bin 998 TL’den alınırken satış fiyatı 10 bin 64 TL oldu. Eski çeyrek altın ise 9 bin 979 TL alış ve 10 bin 39 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Yarım altının alış fiyatı 19 bin 995 TL, satış fiyatı 20 bin 140 TL olarak kaydedildi. Tam altın ise 39 bin 862 TL’den alınırken 40 bin 89 TL’den satılıyor.