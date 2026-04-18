Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün kendi özüne dönmesi gerektiğini ifade etti. Kulübün mali durumlarını yönetimin tek tek anlatması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, 'Tek tek bunları konuşalım, yönetime destek olalım. Fenerbahçe'de yapılan her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları, 1998 yılından sonra yapmıştır. Onların malları, mülklerini satarak bizleri unutturamazsınız' dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu nisan ayı toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya katılım sağlayan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu. Mevcut yönetime mali rakamlarla ilgili sorular sorarak çözüm alternatifleri sunan Yıldırım, 'Aslında bugün gelmeyecektim. Çünkü Divan Kurulu Fenerbahçe akil insanların olduğu toplumdur. Biz burada birlik beraberlik veya onun gibi sözlerle gündem geçirecek gibi konuşamayız. Biz burada Fenerbahçe dertlerini konuşmalıyız. Ama biz hiçbir şey söylemiyoruz. Fenerbahçe 2018 yılında 400 milyon Euro borcu olduğunu söyledim. 1 milyar 950 milyon Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının borcu vardı, bunun karşılığı da bugün değerini gördüğünüz mal varlıkları. 1 milyar 250 milyon da bundan önceki yönetimin yaptığı borç vardı. İkisinin toplamı 3 milyar 2 milyon. Bankalar Birliği ile anlaştılar ve süreç başladı. 650 milyon Euro borç olduğunu söylediler, nerede o yalancılar? Geldiğimiz noktada Sadettin Bey'den rica ediyorum. Gelin açık açık her şeyi açıklayın, bırakın 2018, 2019'u. Bugün ne yaptınız, bunları anlatın, insanlar ikna olsun. Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümüşlükten kurtulması için ne yapması lazım? Arınması lazım. Fenerbahçe'nin içerisinde eğer diğer kulüplerden üyeler varsa sicil kurulları bunları tespit etmeli. Yönetim de bunları göndermelidir. Kulüp kendi özüne dönmelidir. Seçim kazanmak için üye olanlar varsa ayrılmalı, gitmiyorsa da kulüp atmalıdır. FETÖ'cüleri kulüp atmalıdır. 3 Temmuz ile bugünleri karıştırmak kadar büyük hata olamaz. 3 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti devletine ihanet eden onu ortadan kaldırmaya çalışan örgütle Fenerbahçe camiasının mücadelesidir. Bunu herkes iyi bilsin. Aziz Yıldırım davası falan değildir. Fenerbahçe'nin davasıdır. Çünkü askerleri 2007'den sonra Balyoz, Ergenekon, kuzey, güney davaları ile yok edenler, polisi ele geçirenler bu ülkenin en güçlü spor kulübü olan ve Fenerbahçe Cumhuriyeti olan burayı ele geçirmek için operasyon yapmışlardır. Bu operasyon yalnız benim şahsıma değil, Fenerbahçe camiasınadır. Onun için hepiniz 3 Temmuz ile ilgili başka şekilde durmamız lazım. 3 Temmuz devam ediyor. Aziz Yıldırım'ı suçladıkları neydi 650 milyon Euro. Ödedikleri 100 milyon Euro. Bu borcu nasıl ödeyeceksiniz, gelin anlatın. 340 milyon Euro para ödedik diyorsunuz, bu para nereden geldi? Kolejin arsası; bu kadar para gelecek. Bu kadar harcayacağız deyin. Transferler; sizi uyarıyorum. Siz geçici bir yönetimsiniz. Başkan gelip, burada kendi durumunu açıklamalı. Fenerbahçe camiası boşta kalmamalı, biz destekleriz. Transferle ilgili 1997 yılında hiçbir yönetici vasfım yokken 25 tane Fenerbahçe'nin değerli futbolcusuyla vakıf kurduk. İçinde ben yokum. Onların 15 tanesi bu dünyadan göç etti, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vakıf Oğuz Çetin başkanlığında kuruldu. Cemil Turan onursal başkan olarak duruyor. Diğer tüm sporcular Fenerbahçe'ye katkı sağlamış, oradalar. Bunları çağıracaksınız, oturtacaksınız, bakacaklar gönderecekler ama transferi siz yapacaksınız. Onlar seçecekler. Biz 2010 yılında Aykut Kocaman sportif direktörken bunu uyguladık. Brezilya'ya Cristian'ı almaya gitti. Sol tarafta oynayan Andre Santos'u buldu getirdi. Bu insanlardan faydalansın Fenerbahçe. Bu fayda hem onlara hem camiaya büyük güç katacaktır. Bunu dikkate almanızı rica ediyorum. Bu sporcuları alın Brezilya, Uruguay, Arjantin, Avrupa'ya gitsinler. Bunlar bu işi bilirler. Oradan oyuncu seçsinler. İstediğiniz mevkilere, siz de gidin satın alın. Sakın yaşlı adam almayın. Bu Sidiki'yi kim aldı? Hangi akıl aldı? Yazık. Kante'nin bedelini gelin anlatın. Ben senede 150 milyon Euro kazanmıyorum. Sizden önceki daha beter; Nene. Dün stada gelen insanların o umutları, onların heyecanı hepsi bitti. Kızım telefon açıyor. 'Bana ne olacak' diyor. 'Üzülme' diyorum' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de üniversitenin kendisi adına kanayan yara olduğunu belirten Aziz Yıldırım, '10 sene uğraştım. Üniversite önemli, gerekirse hep beraber bir araya gelelim. Bir çözüm üretelim ve bütün varlığını kulübe tekrar kazandıralım. Fenerbahçe'nin bir şeye karar vermesi lazım. Gelir-gider bütçelerinin denkleştirilmesi. Eğer gelir-gider bütçelerini denkleştiremezseniz, 10 sene sonra bugünkü borcun yüzde 100 katına ulaşır. Kimse ödeyemez. Götürür kulübün anahtarını devredersiniz. Amatör şubeler; arkadaşlarımla ben yaptık. Bugün yanlış yaptık. Geliri yok, gideri var. Onun giderlerini kapatmak için 50 tane operasyon yaptık. Stadın ismini 90 milyon dolara Ülker'e sattım. Paranın 30 milyonunu erkek basketbol takımının Ülker'den aldığı borç vardı. Sonra Avrupa şampiyonu oldu. 60 milyon kaldı. 45 milyon doları harcadık. Amatörlerin gelir-giderlerine bakmak lazım. Hepsi için tek tek mali kongre yapmak lazım. Orada insanlara sormak lazım. Ben sordum erkek basketbolla ilgili cevap çıkmadı ve devam ettik. Borçlandık. Onun için tek tek bunları konuşalım, yönetime destek olalım. Fenerbahçe'de yapılan her şeyi Aziz Yıldırım ve arkadaşları, 1998 yılından sonra yapmıştır. Onların malları, mülklerini satarak bizleri unutturamazsınız. Bugün Atatürk'ü kimse unutmuyorsa bizi de kimse unutmayacaktır' diye konuştu.