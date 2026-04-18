Stat: İnegöl İlçe
Hakemler: Murat Kasap, Kenan Özcan, Ali Rıza Öztürk
Kafkasspor: Kafkasspor: Hüseyin Genç, Metin Esmer, Emre Kara, Fikret Sevilgen, Ömer Faruk Aydemir, Mert Polat Keklik(Dk 79 Tümer Oruç) Hasan Bekil(Dk 67 Onur Akdoğan) Umut Doğdu(Dk 89 Arif Akbaş) Yusuf Kaplan, Kürşat Babamoğlu(Dk 46 Onur Toroman)
Bursa Yıldırım Spor Kulübü: Mertcan Babat, Ali Mert Işık, Nuri Melih Mursal, Burak Büyükkaya, Abdul Kadir Dursun(Dk 84 Halil Bora) Mustafa Kocabaş(Dk 72 Erkan Şentürk) Kemal Aras(Dk 84 Yusuf Akyel) Berat Badak(Dk 75 Muhammed Bektaş) Muhammet Talha Çat, Hakan Öztürk(Dk 84 Alpaslan Yılmaz) Güneş Güventürk
Sarı kartlar: Arif Akbaş(Kafkasspor)
Goller: Mert Polat Keklik, Serdar Eylik(pen) (Kafkasspor) Hakan Öztürk(Yıldırım)
Maçtan önemli dakikalar
40'nci dakikada gelişen Yıldırım atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Hakan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1
50'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Mert'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-1
71'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Yusuf, kaleci tarafından yere düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Serdar'ın vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
83'ncü dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında topla buluşan Tümer'in vuruşu ağlarla buluştu. 3-1