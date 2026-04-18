Edinilen bilgilere göre, Kocasu deresi üzerinden traktörle geçmeye çalışan vatandaşlar, aniden artan su debisi nedeniyle araçlarıyla birlikte mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, akıntının güçlü olması nedeniyle kontrollü bir çalışma yürüttü. Yapılan planlama sonrası vinç yardımıyla traktörde mahsur kalan vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı.



Kurtarma operasyonu başarıyla tamamlanırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması sevindirdi. Yetkililer, özellikle yağışlı havalarda dere yataklarından geçilmemesi konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu