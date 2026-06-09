Fenerbahçe’de tarihi kongrenin ardından sıcak saatler yaşanıyor. Hafta sonu gerçekleştirilen seçimde rekor bir oyla, 8 yıllık aranın ardından yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertli takımın başına hangi teknik direktörü getireceği büyük bir merak konusu oldu. Yıldırım’ın öncelikle teknik direktör krizini çözmesi beklenirken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

GÖZLER AYKUT KOCAMAN'DA

beIN SPORTS'un haberine göre; Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman olacak.

RESMİ AÇIKLAMA BU HAFTA BEKLENİYOR

Yeni yönetimin mazbatasını almasının ardından kulüpten resmi duyurunun yapılması bekleniyor. Haberin detaylarında, taraflar arasındaki prensip anlaşmasının resmiyete döküleceği ve hafta sonuna kadar deneyimli teknik adamın yeni döneminin resmen duyurulacağı belirtildi.