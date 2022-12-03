Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana gelen kazada lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkan geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyonet devrildi; 2 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Mahsum G. (22) yönetimindeki 16 APR 303 plakalı kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu taklalar attı. Kaza sonucu sürücü ile babası Deniz G.(40) yaralandı. Araçtaki geri dönüşüm malzemeleri yola saçıldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.