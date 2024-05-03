CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın kalp krizi geçirdiği iddialarına yanıt geldi. Vekil Tezcan'ın gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek,"Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’ın sağlık duruma ilişkin çıkan haberler doğru değildir. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiştir. sağlık durumu gayet iyidir. geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.