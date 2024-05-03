MÜSİAD İnegöl Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu ayrıca MÜSİAD Genel Başkanımız Sn. Mahmut Asmalı’nın da konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı Şube olarak desteklediklerini sözlerine ekledi.

9 Nisan’da Ticaret Bakanlığımızın almış olduğu ihracat kısıtlaması kararının ardından MÜSİAD olarak, ithal edilen ürünlerde de benzeri bir uygulamanın yapılmasını dile getirmiştik. İsrail’in günden güne artan vahşi saldırganlığı sonucu kılını kıpırdatmayan dünya, adalet ve barış üretemeyen mevcut uluslararası sistem, görüyoruz ki iflas etmiştir. Tüm dünyanın gözü önünde bir ülke ve ona hükmeden irade, tüm insanlığı kaosa sürüklüyor. Bundan sonra bu zihniyete karşı atılacak en önemli adım ekonomik ambargo olmalıdır. Bu bağlamda MÜSİAD olarak, devletimizin Gazze’de kalıcı bir ateşkes tesis edilip, insani yardımın rahatça ulaşımını sağlamak amacıyla, İsrail'e tüm ürünlerde ihracat ve ithalatın durdurulması yönündeki kararını destekliyor ve önemli buluyoruz. İsrail'le ticari ilişkilerin kesilmesi ekonomik bir kayıp değil, insani bir kazanımdır. Tıpkı kısıtlama kararında olduğu gibi, bu ve buna benzer kararların dünyadaki tüm vicdan sahibi ülke yöneticileri tarafından da alınmasını bekliyoruz.