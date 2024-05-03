Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını takiben CHP lideri Özgür Özel ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın ifadeleri şu şekilde;

"Özgür Bey şu an CHP'de genel başkan oldu. Genel Başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme. Bundan önceki süreçlerde bu tür adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Netanyahu acımasız. Bunu da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun (Netanyahu yönetimi) elinde imkanlar yok. Tüm Batı, İsrail'e çalışıyor. Başta ABD olmak üzere İsrail'e çalışıyorlar. Atmamız gereken adımlar vardı, attık."