Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde ilkokul öğrencileri, "Yerli Malı Haftası"nı düzenledikleri etkinlikle kutladı.

Babaeski ilçesinde Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Okulda düzenlenen etkinlikte, okul öğrencileri ve öğretmenleri Türkiye’nin 7 bölgesinin yemeklerini ve kültürünü görsel grafiklerle hazırlayarak temsili bir bölge köşesi oluşturdu.

Yedi bölgenin yemek kültürünü tanıtan öğrenciler, aynı zamanda yöresel kıyafetler giyerek Yerli Malı Haftası’nı kutladı.