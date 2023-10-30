Ankara'da, uyuşturucu bağımlısı Numan Yasin Zeren (24), babası Mehmet Zeren'i (50) öldürerek, annesi Yıldız Zeren'i (45) yaraladığı olayla ilgili istenen ceza belli oldu. Numan Yasin Zeren aleyhine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

29 Haziran'da meydana gelen bu olayın detaylarına göre, Numan Yasin Zeren, uyuşturucu tedavisi görmesi gerektiğini dile getiren babası Mehmet Zeren ile bir tartışma yaşadı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Numan Yasin Zeren, babasını üç yerinden bıçakladıktan sonra annesi Yıldız Zeren'i de bıçakladı. Babası Mehmet Zeren hastanede yaşamını yitirdi, annesi Yıldız Zeren ise tedavi sonrası hastaneden taburcu edildi.

Olay sonrasında Numan Yasin Zeren gözaltına alındı ve daha sonra mahkemeye çıkarıldı. Ancak Numan Yasin Zeren, iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek suçu kabul etmedi. İfadesinde, olay günü evde bulunan halasının oğlunun babasını öldürdüğünü iddia etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Numan Yasin Zeren'e 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Bu iddianame, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.