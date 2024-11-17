Bağcılar Belediyesi tarafından uygulamaya konulan BAGBİ YZ Destekli Sohbet Robotu, Türkiye’nin en geniş kapsamlı Bulut ve Yapay Zeka Zirvesi olan Future of AI&Cloud’dan ödülle döndü. BAGBİ YZ Destekli Sohbet Robotu, “BEST AI VIRTUAL AGENTS & BOTS" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Türkiye’nin en geniş kapsamlı Bulut ve Yapay Zeka Zirvesi olan Future of AI&Cloud, 13 Kasım 2024’te İstanbul’da düzenlendi. Programda bir araya gelen teknoloji dünyasının liderleri, bulut ve yapay zeka stratejileri hakkında söyleşiler gerçekleştirdi. Sektörün üst düzey yöneticileri, akademisyenler ve sektörün fikir liderlerinden oluşan jüri üyeleri yapay zeka uygulama ve projelerini değerlendirdi.

Törende, sektörün öne çıkan başarılı firmalarının en iyi yapay zeka projeleri ödül almaya hak kazandı. Jürinin her düzeyde şeffaflık ve tarafsızlık ilkelerini uyguladığı ödül töreninde Bağcılar Belediyesi de büyük bir başarıya imza attı.

Sorunsuz iletişim yönetimine izin veriyor

Bağcılar Belediyesi’nin hayata geçirdiği, vatandaşla sorunsuz iletişim yönetimine izin veren, kurum içerisindeki tüm dijital kanallara ve uygulamalara kolayca uygulanabilen özerk, gerçek zamanlı mesajlaşma aracını içeren bir proje olan BAGBİ YZ Destekli Sohbet Robotu, ‘BEST AI VIRTUAL AGENTS & BOTS’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödüllü proje olan BAGBİ YZ Destekli Sohbet Robotu, tüm sistem ve kanallardan alınan veri ve bilgilere dayalı olarak kişiselleştirilmiş mesajlaşma hizmeti ile kişinin borç, imar durumu, rayiç sorgulama gibi bilgilerini sohbet içerisinde hızlı bir şekilde kullanıcıya sunarak gerçek bir asistanın yapabileceği işlemleri ‘YZ robotu’ ile gerçekleştirmesine imkan tanıyor.

“Yerel yönetimlerde öncü bir belediyeyiz”

Yetkililer, proje süresince 2023 yılında kullanıcılar tarafından 320 bin mesaj gelmişken 2024 yılında bu sayının yüzde 144 artış göstererek 783 bine yükseldiğini belirtti. Projenin başlangıcından itibaren 250 bin farklı kullanıcı ile toplamda 510 bin diyalog kurulduğuna dikkat çekildi.

Bilişim alanında önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Dijital dönüşüm ile akıllı şehir proje ve uygulamalarımızla yerel yönetimlerde öncü bir durumdayız. Projelerimizle vatandaşlarımızın hizmete ulaşmalarını kolaylaştırırken belediye sürecinin verimliliğini de artırıyoruz. Emeklerimizin karşılığı olarak ödüllendirmek bizi mutlu ediyor. Bağcılar’da standartları yükseltmeye devam ediyoruz” dedi.