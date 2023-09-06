Bağımlılık, alkol ve madde gibi veya vücudumuza dışarıdan aldığımız maddelerle oluşan bağımlılıklar gibi bazı tutum ve davranışlarımızın da bağımlılık olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Özellikle kumar bağımlılığı, ergenlerde gördüğümüz internet bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, ilişki ve insan bağımlılığı ileri derecede işlevsellikte bozulmalarla karşımıza çıkan davranışsal bağımlılıklar arasına giriyor. Kişi bunları da düzenli olarak yapmadığı zaman fiziksel ve psikolojik yoksunluklar yaşayabiliyor. Örneğin, alışverişe gitmeyen birisi huzursuzluk, gerginlik, depresyon gibi belirtilerle bizlere başvurabiliyorlar.