Bağımlılık, bütün zararlı sonuçlarına rağmen tekrarlayıcı bir biçimde madde kullanmak ve kullandığı madde üzerinde kontrol kaybı ile ilişkili bir hastalık olarak tanımlanabilir. Vücut, doğal bir mekanizma olarak kullanılan bu maddelere karşı tolerans geliştireceğinden, kişi ya aynı maddeden keyif almak için ya da bunun yoksunluk belirtilerini yaşamamak için bu maddeyi tekrarlı bir biçimde kullanmak zorundadır. Beraberinde günün tamamını maddeyi temin etmek ve kullanmakla ilişkili düşüncelerle, davranışlarla geçtiği için de kişide ileri derecede işlevselliğe neden oluyor. Maddenin kullanılmadığı dönemlerde aş erme dediğimiz, ileri derecede bir isteğe neden oluyor. Dolayısıyla kişi bu isteği ortadan kaldırmak için de tekrarlı bir biçimde madde kullanıyor.