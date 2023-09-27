TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor'da teknik direktör Bahaddin Güneş ile anlaştı.

Tesislerde düzenlenen törende konuşan Bahaddin Güneş, "Geçmiş geçmişte kaldı. Bu kaostan nasıl çıkarız onun derdinde olacağız. Demorize olmuş bir takım var. Başarı için mücadele edeceğiz" dedi.

TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor'da teknik direktör Bahaddin Güneş ile anlaştı.

Tesislerde düzenlenen törende konuşan Bahaddin Güneş, "Geçmiş geçmişte kaldı. Bu kaostan nasıl çıkarız onun derdinde olacağız. Demorize olmuş bir takım var. Başarı için mücadele edeceğiz" dedi.

Haber merkezi