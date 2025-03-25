Ataklı'ya göre Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından taburcu edildi ancak sonrasında yaşadığı bir düşme sonucu kalça kemiği kırıldı. Bu olayın ardından yoğun bakıma kaldırıldığını ve entübe edildiğini öne süren Ataklı, iddiasını MHP içindeki kaynaklardan edindiğini savundu.

Ancak bu açıklamalar, MHP kanadından sert bir şekilde yalanlandı. Partinin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, Ataklı'nın sözlerine tepki göstererek, MHP içerisinde ona bilgi verecek kimsenin olamayacağını ve iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Özkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda sert ifadeler kullanarak, Ataklı’yı yalancılıkla suçladı.

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin farklı iddialar ortaya atılmaya devam ederken, MHP yetkilileri resmi açıklamalar dışında yapılan spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguluyor.