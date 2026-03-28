Avukatların ihtiyaçlarını ve beklentilerini ele aldıkları bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Gürlek, 209 bin avukatın bulunduğunu söyledi.

Gürlek, avukatların yaşadığı maddi sıkıntıları 12. Yargı Paketi ile çözüme kavuşturmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, “Özellikle avukatlarımızın maddi anlamda hissedebileceği, onlara da fayda sağlayabilecek düzenlemeler yapmak istiyoruz. Bu konuyu zaten kamuoyu ile de paylaştık. Tapu işlemlerinde 30 milyon lira üstü işlemlerde iki taraf için avukat zorunluluğu getirilecek” dedi.

Uzmanlara göre, düzenlemenin temel amacı yalnızca avukatlara iş alanı yaratmak değil. Aynı zamanda yüksek tutarlı işlemlerde güvenliği artırmak ve kayıt dışı uygulamaların önüne geçmek de hedefleniyor. Avukat bulunan işlemlerde, tapu sürecinde hukuki denetim artacak, taraflar arasındaki güven sorunu da azalacak. Böylece tapu devri öncesi ödeme anlaşmazlıkları da çözülmüş olacak.