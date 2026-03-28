Olay bugün İnegöl’ün farklı noktalarında faaliyet gösteren döner işletmelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre işletmelerden tavuk döner yiyen bazı vatandaşlar kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Fenalaşan 25 kişi, ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edildiği öğrenilirken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, zehirlenmeye neden olduğu iddia edilen ürünlerden numune alınarak detaylı araştırma yapılacağı öğrenildi.

Muhabir: Öznur Alkan