Bahçelievler’de kendiliğinden yıkılan 4 katlı binadaki molozlar boş bir araziye taşındı. Belediye ekipleri, yıkılan molozlar arasında bina sakinlerine ait ziynet eşyalarını aradı.

Bahçelievler Zafer Mahallesi Yadigar Sokak’ta kısmen yıkılan bina kontrollü şekilde yıkıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina sakinlerine ait değerli eşyalar içeride kaldı. Belediye tarafından yıkılan binanın molozları Çobançeşme’de belediyeye ait bir yere taşındı. Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri ve polis tarafından titizlikle devam ediyor. Ayrıştırma çalışmaları polis ekipleri tarafından kamerayla kayıt altına alınıyor.

Polis ekipleri tarafından korunan moloz yığınlarında çıkarılan çanta, altın, takı, oyuncak gibi eşyalar sonrasında Bahçelievler Belediyesi’ne teslim edilecek.