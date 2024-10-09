Bakan Göktaş, "Bugüne kadar 971 bin 576 kişiye farkındalık eğitimleri verdik" diyerek, sosyal medya çalışmalarıyla çocukların olumsuz içeriklere karşı korunmasına yönelik faaliyetler yürüttüklerini belirtti. Ayrıca, bağımlılık konusundaki farkındalık çalışmalarını, ulusal strateji belgeleri ve eylem planları çerçevesinde yürüttüklerini ifade etti.

Bakanlık olarak madde bağımlılığı, alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı kapsamlı eğitim programları düzenlediklerini vurgulayan Göktaş, Aile Eğitim Programı çerçevesinde bağımlılık belirtileri ve korunma yöntemleri hakkında ailelere bilgi verdiklerini aktardı.

Dijital bağımlılık ve kumar bağımlılığına karşı mücadelelerinin de devam ettiğini söyleyen Göktaş, "Çocuklarımızı zararlı içeriklerden korumak için bilinçlendirme ve takip süreci yürütüyoruz" dedi. Ayrıca, vatandaşların zararlı içerikleri bildirebileceği DUY İhbar Platformu’nun oluşturulduğunu belirtti. Zararlı içerikler hakkında gerekli mercilere hızlıca aksiyon alındığını da sözlerine ekledi.

Teknolojik bağımlılığın getirdiği risklere dikkat çeken Bakan Göktaş, kişisel verilerin gizliliği, siber güvenlik ve dijital zorbalık gibi tehditlerle karşı karşıya olduklarını, bu durumun özellikle çocukların geleceği üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.