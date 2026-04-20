İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 'casusluk' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında televizyon kanalı TELE1'in sahibi olan ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ TMSF'ye devredildi.

Bu çerçevede Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), el koyduğu TELE 1 televizyonunun ticari ve iktisadi bütünlüğünü 28 milyon TL muhammen bedelle satışa sundu. Açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale için son başvuru tarihi 16 Haziran 2026 olarak belirlendi.

ABC Radyo Televizyon ve TELE 1 Prodüksiyon şirketlerini kapsayan ticari bütünlük için belirlenen 28 milyon TL'lik bedel üzerinden teklifler alınacak.

TMSF tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, 7145 sayılı Kanun’un geçici 2’nci maddesinin 1’inci fıkrası ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 134’üncü maddesi ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük Oluşturan Mahcuzların Satışına İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) kapsamında, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 28.000.000.- (Yirmisekizmilyon) TL’dir."