Sakarya’nın Hendek ilçesinde 30 kişinin yaralandığı, 1 kişinin de cesedinin bulunduğu olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, olaydan etkilenen vatandaşlar için psikososyal destek ekiplerinin görevlendirildiğini duyurdu.

Hendek ilçesinde bulunan Oba Makarna fabrikasının adeta bir cephanelik gibi patladığı olayda 30 kişi yaralandı, 1 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ağır yaralanan 6 vatandaştan 2’si entübe edildi. Soğutma çalışmaları esnasında hafif yaralanan 3 itfaiye eri ise ayakta tedavi altına alındı. 5 yaralının taburcu edildiği öğrenilirken, patlama bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Yaralıların tedavileri ise Sakarya, İstanbul, Kocaeli ve Düzce’de bulunan hastanelerde devam ediyor.

Bakan Göktaş: “Psikososyal destek ekiplerimizi ivedilikle görevlendirdik”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, patlama neticesinde yaralanan ve olaydan etkilenen vatandaşlar için psikososyal destek ekiplerini bölgeye gönderdiklerini duyurdu. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sakarya Hendek’te bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda yaralanan ve olaydan etkilenen vatandaşlarımız için psikososyal destek ekiplerimizi ivedilikle görevlendirdik. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.