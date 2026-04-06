Sakarya'da yağışlı geçen günlerin ardından hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kentte bahar havası yaşanmaya başladı. Güneşli havayı gören vatandaşlar, kentin cadde ve parklarına akın etti. Kimi vatandaşlar çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçirirken, kimileri ise arkadaşlarıyla banklarda oturup sohbet etmeyi tercih etti.

'Çay ve simit keyfi yapıyoruz'

İbrahim İşçi isimli vatandaş ise sıcak havalarda ailesi, arkadaşları ve komşuları ile vakit geçirmekten hoşlandığını dile getirirken, 'Güneşli havalarda biz arkadaşlarımız ve ailelerimizle balkona oturuyoruz. Çay ve simit keyfi yapıyoruz. Komşularımla oturup güzel sohbetler ediyorum. Bunun kadar güzel bir şey yok. Şimdi Kurban Bayramı da yaklaşıyor, bakalım o zaman hava nasıl olacak. İnşallah güzel olur, tabi yağmurda bir berekettir karda bir berekettir, güneşte bir berekettir. Doğayı yaşamak lazım' dedi.