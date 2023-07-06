Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ekonomi programının 3 temel bileşenini açıkladı. Şimşek bu maddeleri; "Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi, enflasyonun tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma politikası, Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar" ifadeleriyle sıraladı.

Seçim sonrası açıklanan yeni Kabine'de Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek, uygulanacak yeni ekonomi programına ilişkin önemli mesajlar verdi. Şimşek, bu noktada 3 temel bileşenin olduğuna dikkat çekti.

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Bakan Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Programımızın üç temel bileşeni var:

Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi; yani deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi,

Enflasyonun orta vadede tek haneye düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,

Makro finansal istikrarı ve diğer tüm kazanımları kalıcı hale getirecek yapısal reformlar."