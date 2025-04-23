TGRT Haber'e bağlanan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da 2 gün eğitime ara verileceğini açıkladı. Tekin, okulların kullanılabilir ve güvenli olduğunu vurgulayarak "İçişleri Bakanımız bizden bir destek istedi. Biz de Perşembe ve Cuma günü için tatil kararı aldık" diye konuştu.

İstanbul'da bir saat içerisinde 8 deprem meydana geldi. En şiddetli 6.2 büyüklüğünde olan depremlerin ardından gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya tüm ekiplerin sahada olduğunu ancak 112'ye gelen herhangi bir yıkım ihbarı bulunmadığını belirtti.

Yaşanan depremler sonrası panik durumu devam ederken İstanbul'da okullar tatil olacak mı sorusu cevap buldu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da okulların tatil edilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin "İstanbul'da okullar 2 gün tatil olacak" dedi.

İstanbul'da okulların 2 gün boyunca tatil olacağını ifade eden Bakan Tekin açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ülkece, milletçe geçmiş olsun. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadan bu süreci atlatacağız. Ben biraz önce de söyledim, okullarımız bu anlamda deprem güvenliği açısından, zaten güvenli hale getirmiştik. Biraz önce İçişleri Bakanımız bizden bir destek istedi. Okullar kullanılabilir güvenli alan oldukları için bizden 'kullanılabilir' gerekçesiyle talepte bulundu. Bizde Perşembe ve Cuma günü için tatil kararı aldık.

12.49'daki depremle ilgili olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz üzerinden durum tespiti yaptık. Bize intikal eden sadece 2 okulumuzda sıva çatlağı şikayeti var. Onun dışında herhangi bir problemimiz yok. Tüm yapı stoğunu gözden geçirme sürecimizi devam ettiriyoruz.

Okullarımızda bu anlamda sorun teşkil edecek bir durum yok. Ancak bu durumlarda, kamu kurumları irtibat halinde olmalı. Bizde, diğer kamu kurumlarından talep gelirse değerlendireceğiz demiştim. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD bir talepte bulundu ve tatil etmiş olduk.

Biz bu hafta 23 Nisan haftasını, ulusal egemenliğin coşkuyla kutlanacağı, bir festival havasında yaşanacağı yüz binlerce etkinlik organize etmiştik. Gün içinde etkinlikler devam etti. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Bunlara hazırlıklı olmalıyız. Velilerimiz kendilerini bu anlamda sürece hazırlıklı tutması gerekiyor.