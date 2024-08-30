Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde 2024-2025 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen toplantıda 81 il valisi ile milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) -İçişleri Bakanlığı GAMER Toplantı Salonu'nda çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda valilere hitap eden Bakan Tekin, daha sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmek üzere geçen yıl olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim yılında da bir dizi önlemler aldıklarını hatırlattı.

Tekin, Bakanlık olarak yaptıkları değerlendirmeler sonucunda bu yıl eğitim öğretim yılı başlamadan önce 2024-2025 eğitim öğretim yılında yürütülecek faaliyetlere ilişkin genelge olmak üzere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli genelgesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası ve okullarda şiddetin önlenmesi konulu dört genelge yayımladıklarını hatırlattı.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında üç önemli konuyu ana gündemlerine aldıklarını kaydeden Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ve ailelerin çocuğun eğitimi sürecinde daha aktif rol alması üzerine odaklandıklarını söyledi.

Dünya ülkelerinin kendine özgü eğitim modellerine değinen Bakan Tekin, "Herkes eğitim modellerine örnek verirken Güney Kore modeli, Finlandiya modeli diye tanımlamalarda bulunuyor. Biz de dedik ki neden Türkiye modeli olmasın? Dolayısıyla on yıllık bir çalışmanın ürünü olarak kendimize ait bir model olabileceğini düşündüğümüz için erdem-değer-eylem çerçevesinde bilgiyi beceriye dönüştüren bir yaklaşımın benimsendiği, bize özgü bir model olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni geliştirmiş olduk." dedi.

Bakan Tekin, ikinci olarak ana gündemlerine aldıkları Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile "Herkesin bir mesleği olmalı!" anlayışıyla sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmayı, öğrencileri hayata ve istihdama hazırlayarak ülkenin kalkınmasına ve refahına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti. Tekin, bu kapsamda meslek liselerinde teorik eğitim alan öğrencilerin sektör iş birliği çerçevesinde işletmelerde beceri eğitimi almaları için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Bakan Tekin, Bakanlık olarak gündemlerine aldıkları üçüncü ana konunun ise okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi olduğunu söyledi.

Yapılan araştırmalarda okulun ve öğretmenin çocuklar üzerindeki etkisinin önemli olduğunu; ancak ailenin ve çevrenin çocuklar üzerindeki etkisinin belirleyici olduğunu ifade eden Bakan Tekin, Velivizyon platformu kurularak okul-aile iş birliğini güçlendirmek; öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik bir platform oluşturduklarını belirtti. Tekin, platformun bir parçası olarak 27 bölümden oluşan bir dizi film çekildiğini kaydetti.

Bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca okuldan çok ailesiyle daha fazla zaman geçirdiğini vurgulayan Bakan Tekin, ailelerimizin eğitim öğretim süreçlerinde daha aktif yer almaları için yapılan çalışmaları artıracaklarını söyledi.

Öğrencilerin okula kayıt ücreti konusuna değinen Bakan Tekin, Millî Eğitim Bakanlığınca öğrencilerin ya merkezi sınavla veya adrese dayalı olarak otomatik olarak yerleştirildiğini, kayıt için herhangi bir işleme ayrıca gerek duyulmayacağını belirtti.

Bakan Tekin, toplantının sonunda, verdiği destekten ve iş birliğinden ötürü Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise toplantıda, Millî Eğitim Bakanlığının 1 milyon 200 bin öğretmen ve 20 milyona yakın öğrencisiyle 85 milyonu kapsayan büyük bir aile olduğunu ifade etti. Bakanlık olarak Millî Eğitim Bakanlığıyla her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirten Yerlikaya, 2024-2025 eğitim öğretim yılının öğrenci ve öğretmenlere, ailelere ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.