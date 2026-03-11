Bursa Kapalıçarşı piyasasında altın fiyatları güncellendi. Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 7.351,02 TL, satış fiyatı ise 7.458,70 TL seviyesinde işlem görüyor.

22 ayar altın alışta 6.720,16 TL, satışta 7.029,60 TL olarak listelendi.

14 ayar altın ise alışta 4.046,71 TL, satışta 5.323,41 TL seviyesinde bulunuyor.

Yatırımcıların en çok tercih ettiği ürünlerden çeyrek altın alışta 12.041 TL, satışta 12.175 TL olarak kaydedildi. Eski çeyrek altın alış fiyatı 11.989 TL, satış fiyatı ise 12.101 TL oldu.

Yarım altın alışta 24.082 TL, satışta 24.335 TL seviyesinde işlem görürken, tam altın alış fiyatı 48.015 TL, satış fiyatı ise 48.440 TL olarak açıklandı.