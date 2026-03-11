Ankara’da Ramazan ayının manevi atmosferinde anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Sultan Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği ile iş insanı Samir İskenderoğlu’nun organize ettiği iftar programı, Salı akşamı Ankara Merkez Lokantası’nda gerçekleştirildi. Programa Adalet Bakanı Akın Gürlek’te onur konuğu olarak katıldı. Programda Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı ile Derneğin İstişare Kurulu Üyesi Dr. Av. Candaş Gürol da hazır bulundu.

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN KÜLTÜR VE EĞİTİM DERNEĞİ’NİN FAALİYETLERİ ANLATILDI

Samimi bir ortamda az sayıda katılımcıyla gerçekleşen iftar programında, Türkiye’nin gündemine ilişkin önemli konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İftar sonrası yapılan görüşmede Sultan Abdülhamid Han Kültür ve Eğitim Derneği’nin yürüttüğü çalışmalar ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığı kültürel ve eğitim faaliyetleri hakkında da Adalet Bakanı Akın Gürlek’e bilgi verildi.

BAKAN GÜRLEK’TEN İNEGÖL’E SELAM

İftar programının sonunda Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Genel Başkanı Turgay Yazıcı tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek’e Sultan 2. Abdülhamid’in portresi hediye edildi. Bakan Gürlek ise bu buluşma vesilesiyle Dernek Başkanı Turgay Yazıcı nezdinde İnegöl halkına selamlarını ileterek davetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan program, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.