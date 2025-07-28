Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç 26 Haziran tarihinden itibaren çıkan orman yangınları ile ilgili 21 kişinin tutuklandığını belirterek, "26 Haziran'dan bu yana farklı illerimizde çıkan orman yangınları hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından başlatılan adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 21'i tutuklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA